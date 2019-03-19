Москва, 19 марта, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на каникулах на оплату услуг ЖКХ, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Предлагаем третьи каникулы — по ЖКХ. Поскольку по данным ФАС, большая переплата, в два раза, то надо освободить людей от оплаты всех услуг ЖКХ до конца года, чтобы была компенсация тех денег, которые они переплатили за последние 19, 15, 20 лет», — сказал депутат Госдумы Жириновский.

По данным ФАС, граждане переплатили за жилищно-коммунальные услуги в два раза.