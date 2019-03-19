Якутск, 19 марта, 2019, 09:57 — ИА Регнум. В Якутии продолжает накаляться ситуация, возникшая из-за изнасилования жительницы республики мигрантом из Киргизии. Республику лихорадит уже третий день, и настрой жителей региона против рабочих-гастарбайтеров уже начал приносить свои плоды — Якутск страдает из-за нехватки автобусов, осуществляющих в городе пассажирские перевозки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

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19 марта многие овощные киоски оказались закрыты, а десятки автобусов, водители которых — мигранты, не вышли на маршрут. Региональное СМИ подозревает, что причиной мог стать не только страх перед яростью якутян, но и опасение проверок деятельности торговых точек и водителей транспортных средств на легальность.

По данным директора «Единой диспетчерской службы» Якутска Андрея Шарыгина, на маршрут не вышло около 80−90 машин при общей численности 420−430 автобусов.

«Это довольно много. Сейчас мы разбираемся в причинах, — сказал Андрей Шарыгин ИА SakhaDay. — Водители сообщают о технических неполадках, некоторые беспокоятся за безопасность. Но тем не менее город мы не бросили. На 50% маршрутов интервал соблюдается».

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«С утра действительно не вышло довольно много автобусов, но сейчас мы смогли убедить водителей, и в данное время не хватает около 30−40 машин, — рассказал руководитель некоммерческого партнерства «СоюзАвто» Андрей Косицкий. — Из-за этого немного увеличен интервал движения. Поменяли график выходов некоторых водителей, так что порядок есть».

По словам Косицкого, вчера, 18 марта, в городских автобусах возникали конфликтные ситуации: пассажиры не платили за проезд, допускались оскорбления водителей. Он обеспокоен недостаточной безопасностью водителей автобусов, которые не защищены.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта в следственные органы обратилась женщина, которая заявила, что её изнасиловал мигрант. В этот же день состоялась первая акция протеста по поводу миграционной политики руководства республики, она была несанкционированной. Второй митинг был уже легальным и собрал около 5−6 тыс. человек. Негодование жителей республики поддержал глава региона, руководство республики и её столицы пообещало проверки деятельности мигрантов на легальность.

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