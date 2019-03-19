Москва, 19 марта, 2019, 09:39 — ИА Регнум. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил кампанию против передачи мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину, передает корреспондент ИА REGNUM 19 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Начинается возня в стиле 90-х, только с еще большим паскудством и мерзостями… Судебные иски и информационные атаки… Мы сумеем этому противостоять, выдержали тогда, выдержим и сейчас», — заявил Зюганов.

В КПРФ приняли решение передать мандат Жореса Алферова бывшему кандидату в президенты РФ Грудинину. Документы направлены в ЦИК.