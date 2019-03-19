Кемерово, 19 марта, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Суд в Кемерово продлил арест бывшей начальнице региональной инспекции стройнадзора Танзиле Комковой, которая проходит по делу о пожаре в «Зимней вишне», сообщает 19 марта ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Кемерово

«Срок содержания под стражей продлен до 30 марта 2019 года», — сообщили в суде.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Комковой.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. В огне погибли 60 человек, большинство из которых — дети.

Среди задержанных подозреваемых экс-начальница инспекции стройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова и её сын Эдуард Комков. Комкова обвиняется в злоупотреблении служебным положением и получении взятки.

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