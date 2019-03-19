Бердск, Новосибирская область, 19 марта, 2019, 09:17 — ИА Регнум. В Бердске увольняется начальник управления капитального строительства администрации города Алексей Егошин. Пост Егошин покинет 25 марта. Исполнять обязанности будет заместитель директора УКС Юрий Бекетов.

(сс)zoosnow Отставка

По данным VN.ru, Алексей Егошин увольняется по собственному желанию. Причина — «предложили новую работу в Новосибирске».

Глава Бердска Евгений Шестернин уже также подтвердил сайту «Бердск-Онлайн» факт увольнения начальника муниципального УКС и отметил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности.

Алексей Егошин называется одним из самых опытных специалистов в сфере капитального строительства Бердска, в должности директора УКС он проработал шесть лет.