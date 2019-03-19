Екатеринбург, 19 марта, 2019, 09:14 — ИА Регнум. Екатеринбургу недостаёт собственного «смыслового генплана», без которого городу тяжело развиваться в культурно-семантическом направлении. Об этом заявили представители Гражданского комитета «В защиту исторического достоинства», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Алексеев (сс) Суть Времени https://rossaprimavera.ru/news/b2df4fcc Собрание Гражданского комитета «В защиту исторического достоинства»

По мнению общественников и экспертов, Екатеринбург будто «попал в заложники» предпринимателей, которые создают свои эстетические пространства, которые сложно соотносятся с городом. Это происходит из-за того, что отсутствует план художественного оформления городского пространства.

«К тому же, оформление зачастую понимается только как благоустройство, и дальше установки городских скамеек мысль порой не идёт», — заметил глава комитета Артём Брусницын.

Андрей Алексеев (сс) Суть Времени https://rossaprimavera.ru/news/b2df4fcc Артемий Брусницын. Собрание Гражданского комитета «В защиту исторического достоинства»

Положительным примером, к которому можно обратиться — советских опыт 1970-х годов, когда в градостроительстве применялись схемы монументально-декоративного оформления городских пространств. Эти схемы вполне реально создавать и сегодня, сочетая их с генеральными и стратегическими планами города.

Напомним, ранее в Гражданском комитете «В защиту исторического достоинства» выявили не должное состояние советских памятников в Екатеринбурге. В частности, в прискорбном состоянии находится мемориальный комплекс бойцам Революции и Гражданской войны на Ивановском кладбище, а также Вечный огонь на площади Коммунаров.