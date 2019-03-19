Москва, 19 марта, 2019, 08:53 — ИА Регнум. У Украины уже не выйдет передать военно-морскую базу в Севастополе Соединенным Штатам и НАТО, об этом на своей странице в Twitter заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушёл в Россию, — передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет», — написал Пушков, комментируя предложение Североатлантического альянса «вернуть контроль над Крымом Украине».

Напомним, ранее НАТО выпустило официальное заявление по случаю пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором потребовало от Москвы вернуть полуостров под контроль Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей проголосовало за включение Крыма в состав РФ. Российские власти подчеркивают, что вопрос о принадлежности полуострова окончательно закрыт.

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