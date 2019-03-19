Тегеран, 19 марта, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди в ходе пресс-конференции заявил, что 9 апреля Иран представит 112 новых разработок в ядерной химии. Презентация состоится в честь национального дня ядерных технологий, сообщает иранское информационное агентство «IRNA».

President.ir Иранские ядерные технологии

По словам чиновника, за последний год Иран добился больших успехов в развитии данной отрасли химии. На презентации будут показаны новейшие разработки в области разведки ресурсов, производства электроэнергии, лазеров, и т.д.

По мнению Бехруза Камалванди, новейшие достижения в ядерной химии свидетельствуют о том, что Иран, сопротивляясь санкциям со стороны США и Европы, «превратил угрозы в возможности для развития». Вашингтон прилагает все усилия к тому, чтобы союзники Ирана прекратили с ним отношения, однако все попытки являются тщетными.