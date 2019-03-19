Москва, 19 марта, 2019, 08:48 — ИА Регнум. Власти Москвы планируют запустить второй этап нового стандарта поликлиник, сообщает 19 марта официальный портал мэра и правительства Москвы.

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Согласно плану, реализация которого намечена на ближайшие годы, поликлиники получат аппараты УЗИ, эндоскопическую технику, холтеры для мониторирования артериального давления, рентген-комплексы, маммографы и другое оборудование.

Планируется расширить штат персонала по наиболее востребованным специальностям, а также организовать пространство в медорганизациях таким образом, «чтобы пациентам было удобно там находиться, а врачам — комфортно работать».

Сообщается, что новый стандарт московских поликлиник был разработан и внедрён в прошлые годы. Он позволил сократить втрое среднее время ожидания приёма у кабинета врача.

Каждый год за медицинской помощью в поликлиники столицы обращаются более 10,3 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, после ремонта городская клиническая больница имени Боткина станет самой современной в Европе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.