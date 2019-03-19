Пекин, 19 марта, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Китай начал 54-ю океаническую экспедицию для проведения исследований ресурсов и экологии Тихого океана, сообщили в Министерстве природных ресурсов КНР, передает 18 марта агентство Синьхуа.

Наутилус

Китайское океаническое исследовательское судно «Сянъянхун-10» вышло из порта города Чжуншань провинции Чжэцзян на востоке Китая 18 марта. Вся экспедиция займет 255 дней, а за которые будет пройдено бое 22 тыс. морских миль.

В ключевые задачи исследователей входит изучение полиметаллических конкреций, а также влияния глобальных климатических изменений и изменений в атмосфере на состояние мирового океана.

На борту находится 191 исследователь из 25 организаций, включая исследовательские институты, университеты и корпорации, а также еще четыре избранных представителя развивающихся стран. Исследования призваны улучшить понимание Китаем проблематики океанического дна.

Как сообщало ИА REGNUM, китайское судно «Юаньван-3» для проведения космических наблюдений в середине марта также отправилось в Тихий океан для осуществления мониторинговых миссий.