Вашингтон, 19 марта, 2019, 08:44 — ИА Регнум. Система выборов американского президента должна быть изменена. В частности, следует отказаться от коллегии выборщиков, заявила сенатор-демократ Элизабет Уоррен в эфире телеканала CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Конституцию США стоит изменить таким образом, чтобы волеизъявление каждого американца было учтено при подсчете голосов. Для проведения общенационального голосования нужно избавиться от коллегии выборщиков, полагает сенатор.

«Я считаю, что важен каждый голос», — подчеркнула Уоррен.

Напомним, закрепленный конституцией США механизм выборов предполагает избрание президента и вице-президента коллегией из 538 специально выбранных лиц. При наличии у всех американцев старше 18 лет избирательного права последнее слово в выборе президента принадлежит именно выборщикам.

Как сообщало ИА REGNUM, Элизабет Уоррен намерена баллотироваться в президенты в 2020 году. Ранее она бросила вызов Amazon, Google и Facebook, пообещав добиться запрета на сделки по поглощению крупными технологическими компаниями более мелких. Сенатор также предложила оставить компанию Apple без её онлайн-магазина App Store.

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