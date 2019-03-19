Рабат, 19 марта, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Генеральное управление территориального надзора Королевства Марокко подтвердило факт задержания порядка 120 нелегальных иммигрантов из стран Южной Азии, планировавший осуществить незаконный переезд в страны Европы. Нелегалы были арестованы в пригороде марокканской столице Рабате. Марокканское новостное издание Assabah сообщает, что иммигранты имеют гражданства Бангладеша, Пакистана, Индии и других стран Азии.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

В результате спецоперации силам безопасности Марокко также удалось задержать посредников нелегальной миграции, тем самым была раскрыта крупная сеть транзита мигрантов из Южной Азии в Европу. В ходе обысков у задержанных было обнаружено оружие, крупная сумма поддельной наличности, а также наркотические вещества.

Согласно международным докладам о нелегальной иммиграции, Марокко является транзитной страной для мигрантов в Европу с 1990-х годов. Многие пытаются пересечь марокканские границы с испанскими анклавами Сеутой и Мелильей, чтобы получить права беженцев или найти способ пересечь Средиземное море в континентальную Европу. По данным Национального центра по мониторингу миграции в 2018 году власти Марокко предотвратили 88 761 попытку нелегальной миграции, почти 80% мигрантов (70 571) были иностранцами. Отмечается, что это число на 37% больше зафиксированного годом ранее.