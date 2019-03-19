Киев, 19 марта, 2019, 08:10 — ИА Регнум. Крым для России становится слишком опасным, а присоединение полуострова к РФ «неизбежно вылезет боком» Москве. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

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В пятилетнюю годовщину воссоединения Крыма с Россией украинский министр «с уверенностью констатировал», что международное сообщество не собирается забывать и прощать Крым». Он напомнил о введённых Евросоюзом, США, Канадой и Австралией санкции за захват Россией в плен 24 украинских моряков и трёх военных кораблей в Керченском проливе.

«Крым становится для Кремля слишком опасной добычей, неподъёмным бременем, цена которого намного превосходит сомнительные политические дивиденды от «приращение земель», — написал Климкин в Facebooк.

При этом глава МИД Украины уверен, что «оккупация» Крыма Россией «лишает полуостров и крымчан будущего».

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«Отсутствие решения, консервация нынешнего положения неизбежно приведут к упадку полуострова. Собственно, экономическая, общественная, экологическая деградация заметна уже и сейчас», — отметил министр.

При этом свою ответственность за это он возложил на Москву, которая, по его словам, «явно не в состоянии удерживать ситуацию». А вот возвращение Крыма в состав Украины, напротив, будет для жителей полуострова благом, уверен Климкин.

При этом Климкин отметил, что процесс, который приведёт к возвращению Крыма Украине «будет очень сложным», однако это не значит, что можно сидеть и ждать сложа руки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская журналистка Олеся Медведева, приехавшая в Крым, чтобы снять несколько сюжетов об изменениях на полуострове с момента его возвращения в состав России, пришла к выводу, что за прошедшие пять лет с момента воссоединения Россия вложила в Крым больше, чем Украина за все предыдущие 23 года. А сами крымчане совсем не ностальгируют по Украине: Украина образца 2019 года для них — «чужая страна», отметила журналист.