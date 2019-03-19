Париж, 19 марта, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо назвала своего кота Брексит, поскольку он периодически не может определиться, выходить ему из комнаты или нет, сообщает Le Journal du Dimanche.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

По ее словам, каждое утро кот будит её, так как хочет выйти из комнаты, однако, как только министр открывает ему дверь, он «застывает в нерешительности посередине» и недовольно смотрит, когда его выставляют за дверь.

«Дело закончилось тем, что я стала звать его Брексит», — отметила политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта палата общин парламента Великобритании проголосовала за перенос даты выхода страны из Европейского союза на более поздний срок.

В свою очередь министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что перенос сроков Brexit без причин недопустим, а Соединенному Королевству нужно уже принять решение насчет соглашения с Брюсселем об условиях выхода из ЕС, а не «обсуждать одно и то же».

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