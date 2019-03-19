Новосибирск, 19 марта, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Новосибирская область находится в очаге клещевого вирусного энцефалита. Ареал охватывает 23 территории региона, в том числе Новосибирск. Такие данные были приведены на очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии мэрии города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

JerzyGorecki Клещи

Первые обращения с укусами клещей регистрируют в областной столице уже в конце марта — начале апреля. Пик активности приходится на май-июнь. Ежегодно, согласно официальным данным, в медицинские организации с жалобами на укусы клещей обращаются до 12 тыс. горожан. Больше всего из Советского района — 36% от всех обращений городских жителей, Первомайского — 14%, Заельцовского — 13% и Калининского — 11% районов города.

«Главам администраций районов, руководителям муниципальных учреждений, предприятий, организаций, расположенных на территории города, поручено провести учёт территорий, подлежащих противоклещевым обработкам, провести акарицидную обработку и дератизацию территорий и осуществить мероприятия, направленные на создание неблагоприятных условий для обитания переносчиков инфекции, в том числе санитарные рубки, удаление сухостоя, валежника и прошлогодней травы, уничтожение свалок бытового и лесного мусора», — уточнили в мэрии Новосибирска.

Отметим, что в 2018 году с подозрением на клещевой вирусный энцефалит были госпитализированы 325 горожан; диагноз подтвердился в 68 случаях, в том числе у детей до 17 лет — в девяти случаях. Также было зарегистрировано 127 случаев заражения клещевым боррелиозом, в том числе у детей до 17 лет — восемь.