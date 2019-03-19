Сан-Антонио, США, 19 марта, 2019, 07:58 — ИА Регнум. «Сан-Антонио Спёрз» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 111:105.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Сан-Антонио» Демар Дерозан, набравший 26 очков. Кроме того форвард Ламаркус Олдридж оформил дабл-дабл из 23 очков и 13 подборов.

В составе «Голден Стэйт» наибольшую результативность показал защитник Стивен Карри, на счету которого 25 очков.

На сегодняшний день «Сан-Антонио» занимает 10-е место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» идёт на третьем месте.

«Сан-Антонио Спёрз» (Сан-Антонио) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 111:105 (25:25, 33:22, 24:31, 29:27).

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