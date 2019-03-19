Чита, 19 марта, 2019, 07:55 — ИА Регнум. Забайкальский край, где летом 2018 года выгорели сотни тысяч гектаров леса, вновь рискует столкнуться с этим масштабным бедствием. Тому способствует ранний сход снежного покрова и катастрофическая неготовность сил и средств к ликвидации лесных пожаров. Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры Александр Трухин, опираясь на результаты прокурорских проверок, сделал вывод о неготовности к прохождению пожароопасного сезона уполномоченных органов и учреждений, а также лесопользователей. Об этом, как следует из официального сообщения забайкальской прокуратуры, говорилось на совместном заседании коллегий прокуратуры, Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры и Байкальской межрегиональной прокуратуры.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар. 1910

Особое беспокойство надзорных органов вызывает то обстоятельство, что до сих пор не укомплектованы штаты учреждений, участвующих в выявлении и тушении пожаров. Речь идёт о «Забайкаллесхозе», «Читинской авиабазе» и «Забайкалпожспасе».

"Несмотря на увеличенную численность до 280 авиационных пожарных, она остается в 2,5 раза ниже нормативной. В крае должны трудиться почти 700 парашютистов и десантников — пожарных. Имеющееся судебное решение в этой части остается неисполненным. Следствием этого, а также по причине недостаточного финансирования не будет обеспечена нормативная кратность авиационного патрулирования», — подчёркивают в прокуратуре.

Также выяснилось, что в Забайкальском крае затянуты процедуры проведения аукционов, объявленных для привлечения сил и средств подрядных организаций и лесопользователей. Именно это обстоятельство послужило причиной несвоевременного доведения министерством лимитов до подведомственных учреждений.

О том, как это сказывается на отдельно взятых районах в ходе оперативного совещания в региональном правительстве доложилисполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Андрей Гурулев.

По его словам в Акшинском районе не были произведены профилактические отжиги между минерализованными полосами, добровольные пожарные дружины не обеспечены необходимым обмундированием, оснащение первичными средствами пожаротушения крайне слабое, большая часть личного состава не обучена технике тушения пожаров.

Напомним, о бедственном положении пожарных свидетельствует недавняя голодовка командира пожарной части из посёлка Амазар Могочинского района Забайкалья Константина Князева. На крайние меры он вынужден пойти потому что что на тушение пожаров приходится выезжать в собственной обуви и за свой счёт чинить спецтехнику. Волонтёры собрали необходимую сумму и купили для данной части самое необходимое оборудование.

Накануне, 18 марта, пожарные получили в своё распоряжение дефицитные рукава, ранцы «Ермак» и рации и поблагодарили неравнодушных людей за участие.