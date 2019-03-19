Луганск, 19 марта, 2019, 07:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ девять раз открыли огонь по территории ЛНР, сообщили 19 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Mil.gov.ua На позиции ВСУ

Под обстрелом оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов: Голубовское, Желобок, Золотое-5, Калиновка, Молодёжное, Смелое, Углегорск и Фрунзе.

Голубовское и Смелое обстреляли из гранатомётов АГС и крупнокалиберного стрелкового оружия. Золотое-5 дважды обстреляли из гранатомётов СПГ, Калиновку — из РПГ и АГС, а в районе Углегорска зафиксировано применение управляемой противотанковой ракеты.

ВСУ выпустили в сторону Желобка восемь мин калибра 82 мм и применили гранатомёт РПГ. По населённому пункту Молодёжное украинские силовики выпустили двенадцать снарядов из гаубиц калибра 122 мм, а по Фрунзе — три мины калибра 120 мм и десять мин калибра 82 мм.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в ходе четырёх обстрелов по территории ЛНР было выпущено около 40 единиц боеприпасов.

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Напомним, использование артиллерии калибра более 100 мм запрещено Минскими соглашениями, которые Украина подписала более четырёх лет назад, однако до сих пор не выполняет.