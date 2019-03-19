Линкольн, США, 19 марта, 2019, 07:15 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах в штате Небраска затопило военную базу Оффатт, об этом на своей странице в Facebook сообщил командующий 55-м авиакрылом ВВС страны Майкл Манион.

Code36 Авиабаза ВВС США Оффатт

По его словам, это произошло из-за резкого повышения уровня воды в реках, эвакуировано 20 зданий. Авиабаза возобновит свою работу 19 марта в 16:00 мск, добавил военный.

https://www.facebook.com/55.WG.Commander/posts/2574278785920035

Напомним, на авиабазе Оффатт находятся самолеты, предназначенные для правительства и командования армии США на случай ядерной войны, также называемыми «самолетами судного дня».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за масштабного наводнения в Небраске в 74 городах и 65 округах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор штата назвал наводнение одним из крупнейших в истории региона.

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