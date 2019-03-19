Москва, 19 марта, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Торги 18 марта для Brent прошли успешно. К закрытию дня цена восстановилась на 0,64%, до 67,42. Цена удерживается выше $67 на фоне сокращения запасов нефти в Штатах, а также действий стран ОПЕК по регулированию добычи нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Скорее всего, соглашение ОПЕК по ограничению поставок в размере 1,2 млн баррелей в день будет продлено на вторую половину 2019 года. Участники рынка будут отыгрывать заранее это событие.

Сегодня, 19 марта, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,26%, до $67,60. На данный момент техническая картина благоприятная для покупателей.

У них есть двое суток чтобы протестировать уровень $69. Участников рынка беспокоит замедление мировой экономики. Если давление усилится, цена рухнет до $64.

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