Курган, 19 марта, 2019, 06:47 — ИА Регнум. В Курганской области по количеству заявлений на участие в ЕГЭ-2019 самым массовым станет экзамен по обществознанию. Его напишут более 2,2 тысяч зауральцев из четырех тысяч одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет, заявившихся на сдачу единого государственного экзамена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

На втором месте по числу заявившихся — физика, которую выбрали 930 человек. Историю и биологию выбрали 840 выпускников. География, литература и иностранные языки интересуют на сдаче ЕГЭ менее всего.

Напомним, обязательными предметами для сдачи ЕГЭ и получения аттестата о среднем общем образовании являются русский язык и математика. Профильный уровень математики решили сдавать в Курганской области более 1800 выпускников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, досрочный период сдачи ЕГЭ пройдет с 20 марта по 10 апреля 2019 года, основной — с 27 мая по 1 июля.