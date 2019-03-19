Магнитогорск, Челябинская область, 19 марта, 2019, 06:37 — ИА Регнум. В Челябинской области 20-летняя жительница Магнитогорска, выпускница детского дома уже две недели не может забрать из роддома свою новорождённую дочь. Ребёнка ей не отдают, пишут местные СМИ.

Новорожденный

По информации издания «Комсомольская правда — Челябинск», причиной этого может быть инвалидность молодой матери. У девушки вторая группа. В роддоме ей предложили отказаться от дочери, но она этого не сделала. Тем не менее ребёнка ей не отдали.

Издание также приводит текст письма представителей опеки главному врачу детской городской больницы №3 Марине Шеметевой. Из него следует, что администрация Магнитогорска готовит исковое заявление в суд о лишении девушки прав на ребёнка. Причиной названо состояние здоровья. До решения суда ребёнка просят не отдавать

Ситуацией уже заинтересовались общественники. Глава областной Общественной наблюдательной комиссии Василий Катанэ обратился к детскому омбудсмену Челябинской области Ирине Буториной. По его словам, она пообещала разобраться в ситуации.

Официальных комментариев пока нет.