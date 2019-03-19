«Тампа» впервые стала победителем регулярного чемпионата НХЛ
Тампа, США, 19 марта, 2019, 06:32 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» досрочно стала победителем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб впервые в своей истории выиграл этот турнир.
«Тампа» одержала победу над «Аризоной Койотс» со счётом 4:1. В её составе отличились Стивен Стэмкос, Виктор Хедман, Энтони Чирелли и Янни Гурд.
Эта победа позволила «Тампе» набрать 116 очков в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ и стать недосягаемой для соперников. Ближайшие преследователи «Калгари Флэймз» и «Бостон Брюинз» набрали по 95 очков.
Кроме того, «Тампа» впервые в истории клуба выиграла Кубок Президента — трофей, который вручается за наибольшее количество очков в регулярном чемпионате.
«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Аризона Койотс» (Глендейл) — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0).
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