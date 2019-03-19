Украина добилась независимости от РФ и пленила жителей ДНР: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Президент Украины заявил, что страна добилась «атомной» независимости от России;
- В украинском плену находится более 250 жителей ДНР;
- Центробанк может ограничить право физлиц покупать биткоины;
- Запрет на хостелы может вступить в силу уже с 1 июля;
- В России названы регионы — лидеры по безработице.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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