Балахна, Нижегородская область, 19 марта, 2019, 06:03 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск налоговой службы и признал обоснованным заявление о несостоятельности в отношении АО «Балахнинский хлебокомбинат», работающего в одноимённом районе с 1932 года. В отношении старейшего предприятия, связанного с ещё одним хлебозаводом региона, ввели первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 12 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Напомним, предприятие, которое поставляет хлеб и хлебобулочные изделия в несколько районов Нижегородской области, работает с 1932 года, а в своём последнем статусе учреждено в 1993 году. По данным из открытых источников, среднесписочная численность его работников — около 200 человек, уставный капитал — свыше 1,3 млн рублей, директор — Александр Лиходедов, а до него несколько десятилетий комбинатом руководил его отец — Михаил Лиходедов. Предприятие входит в ассоциацию «Нижегородский хлеб», включающую 24 компании, в том числе и связанное с балахнинским хлебокомбинатом — АО «Городецкий хлеб», в отношении которого наблюдение было введено также в марте 2019 года. Лиходедов является директором и городецкого завода, где работают порядка 200 человек.

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Иск к АО «Балахнинский хлебокомбинат» был подан УФНС по региону в ноябре 2018 года. Сумма претензий превышала 4,5 млн рублей, позднее её уточнили.

«06.11.2018 года в арбитражный суд обратилась ФНС России с заявлением, уточненным в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, о признании АО «Балахнинский хлебокомбинат» несостоятельным (банкротом) в связи с наличием задолженности в размере 3 171 907 руб. 78 коп., не оплаченной более трёх месяцев», — отмечалось в определении суда и уточнялось, что «из представленных в материалы дела решений о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, процентов №52 480 037 072 от 17.08.2018, №52 480 037 140 от 21.08.2018, №52 480 037 303 от 27.08.2018, № 52 480 037 532 от 03.09.2018, №52 480 037 568 от 10.09.2018, №52 480 037 756 от 27.09.2018, №52 480 037 969 от 17.10.2018 и №52 480 038 033 от 18.10.2018 следует, что по состоянию на дату настоящего судебного заседания задолженность АО «Балахнинский хлебокомбинат» перед заявителем составляет 3 171 907 руб. 78 коп., из которой 2 897 864 руб. 84 коп. — основной долг, 272 529 руб. 94 коп. — пени и 1 513 руб. — штраф».

В связи с наличием оснований, суд ввёл в отношении компании первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение сроком до 12 сентября 2019 года, включив требование налогового органа в состав третьей очереди реестра кредиторов. Временным управляющим назначена член московской ассоциации «Национальная организация арбитражных управляющих» Анастасия Леонова.

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