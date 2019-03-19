По делу о гибели 22 рабочих в шахте на севере Китая задержаны 11 обвиняемых
Хух-Хото, Китай, 19 марта, 2019, 06:01 — ИА Регнум. Одиннадцать человек было арестовано по обвинению в причастности к инциденту на шахте во Внутренней Монголии на севере Китая, жертвами которого стали 22 человека, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.
Народная прокуратура аймака Шилингол, где произошел инцидент сообщила, что подозреваемые задержаны за нарушения, приведшие к серьезным последствиям для здоровья и жизни сотрудников производства.
Трагедия произошла 23 февраля, когда автомобиль, перевозящий рабочих, потерял управления из-за неисправности тормозной системы и врезался в свод туннеля, ведущую в шахту по добыче, свинца, цинка и серебра, принадлежащую компании Yinman Mining и расположенную в хошуне Дун-Уджимчин-Ци.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля по делу о трагедии на шахте во Внутренней Монголии было задержано пятеро чиновников, которых обвиняют в «серьезных нарушениях норм и правил» Компартии Китая.