Хух-Хото, Китай, 19 марта, 2019, 06:01 — ИА Регнум. Одиннадцать человек было арестовано по обвинению в причастности к инциденту на шахте во Внутренней Монголии на севере Китая, жертвами которого стали 22 человека, сообщает 18 марта агентство Синьхуа.

В шахте

Народная прокуратура аймака Шилингол, где произошел инцидент сообщила, что подозреваемые задержаны за нарушения, приведшие к серьезным последствиям для здоровья и жизни сотрудников производства.

Трагедия произошла 23 февраля, когда автомобиль, перевозящий рабочих, потерял управления из-за неисправности тормозной системы и врезался в свод туннеля, ведущую в шахту по добыче, свинца, цинка и серебра, принадлежащую компании Yinman Mining и расположенную в хошуне Дун-Уджимчин-Ци.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце февраля по делу о трагедии на шахте во Внутренней Монголии было задержано пятеро чиновников, которых обвиняют в «серьезных нарушениях норм и правил» Компартии Китая.