Лас-Вегас, США, 19 марта, 2019, 05:50 — ИА Регнум. В американском Лас-Вегасе (штат Невада) турист, прибывший с Гавайев, выиграл в казино джекпот на сумму в один миллион долларов, сообщает телеканал KTNV.

В казино

Отмечается, что турист успел провести в казино лишь пять минут. Это время он поиграл на игровом автомате и выиграл один миллион долларов. Более подробные сведения об игровом автомате или победителе не разглашаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта житель США выиграл в лотерею $1,5 млрд благодаря тому, что уступил другому человеку место в очереди. Именно благодаря этому ему удалось приобрести выигрышный лотерейный билет.