Порт-о-Пренс, 19 марта, 2019, 05:39 — ИА Регнум. Палата депутатов парламента Гаити проголосовала за отставку премьер-министра страны Жан-Анри Сеана и его правительства, сообщает портал Haiti Libre.

Гаити

Сообщается, что за отставку главы правительства проголосовали 93 депутата, шесть высказались против, еще трое воздержались. Парламент уже направил уведомление о своем решении президенту Гаити. Нового премьер-министра, как ожидается, должны назначить после переговоров между президентом и парламентом страны.

Отмечается, что причиной отставки главы правительства стала его недееспособность в решении жилищных условий граждан Гаити, а также уровень жизни населения. В феврале в Гаити проходили массовые протестные акции против президента страны и его правительства.