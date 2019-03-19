Екатеринбург, 19 марта, 2019, 06:08 — ИА Регнум. В начале 2019 года ряд официальных показателей в Свердловской области оставляют желать лучшего. Так, в первые месяцы свердловское статистическое ведомство фиксирует резкий рост задолженности по заработным платам и естественную убыль населения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Задолженность по заработной плате на 1 марта 2019 года составила 36,8 млн рублей и по сравнению с прошлым месяцем уменьшилась на 1,6%, однако в сравнении с 1 марта 2018 года задолженность по зарплате выросла в 27,7 раз. Однако эти данные составлены по сведениям ряда организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Продолжается наблюдаться и естественная убыль населения в регионе. Так, уже за январь 2019 года она составила минус 1749 свердловчан (родились 4007 детей, а умерли 5756 человек). В январе прошлого года эти показатели были более оптимистичными. Так в январе 2018 года родились 4234 детей, а умерли 5369 свердловчан (естественная убыль составила 1135 человек).

Также статистическое ведомство представило данные валового регионального продукта (ВРП) Свердловской области за 2016−2017 годы.

«Объем ВРП за 2017 год составил в текущих ценах 2142,5 млрд рублей. Индекс физического объема ВРП относительно 2016 года составил 102,0%, индекс-дефлятор за 2017 год по отношению к ценам 2016 года — 105,5%», — сообщили в пресс-службе Свердловскстата.

При этом рост объёма обрабатывающей отрасли в ВРП (которая составляет почти треть ВРП) составил всего 0,5%, а вот доля оптовой и розничной торговли в ВРП снизилась с 19,2% до 17,1%. Объём других отраслей в ВРП Свердловской области значительно ниже, и их колебания не настолько существенны.

По предварительным данным, в 2018 году совокупные доходы жителей Свердловской области выросли в сравнении с 2017 годом на 41,8 млрд рублей. В 2018 году доходы составили 1874,2 млрд рублей, а в 2017 году — 1832,4 млрд рублей. Также увеличились и расходы свердловчан. По итогам 2018 года они составили, а речь идёт о покупках товаров и оплате услуг, 1583,4 млрд рублей, что на 4% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, также по итогам 2018 года в Свердловской области в два раза (в сравнении с 2017 годом) выросли убытки предприятий и организаций. В прошлом году совокупные убытки составили 52,6 млрд рублей, хотя доля убыточных предприятий выросла незначительно — на 1,2%.

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Напомним, что и долги свердловчан по имущественным налогам на конец 2018 года составляли немалую сумму — 2,5 млрд рублей. А задолженность по алиментам росла в течение всего прошлого года. В итоге в январе 2019 года более 16 тысяч жителей Свердловской области считались невыездными за рубеж из-за долгов. Их совокупный объём составил более трёх миллиардов рублей.

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Отметим, что на начало 2019 года также произошёл резкий рост (на 17 млрд рублей) государственного долга Свердловской области. Так по итогам третьего квартала 2018 года он составил 55,72 млрд рублей, а в начале 2019 года — 72,79 млрд рублей.

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