Симферополь, 19 марта, 2019, 05:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сомневается, что стоимость авиабилетов в Крым формируется на справедливой основе. Об этом он заявил 18 марта в Симферополе на встрече с общественностью Крыма, отвечая на вопрос об увеличении доступности поездок на полуостров для туристов.

Самолёт в небе

Глава государства напомнил, что в настоящее время субсидируются билеты для отдельных категорий граждан, в частности — для молодёжи младше 23 лет и для женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет. Президент заявил, что наиболее простым способом увеличения доступности перелётов станет расширение субсидируемых категорий.

Вместе с тем, он заявил, что стоимость билетов для несубсидируемых категорий россиян нельзя назвать справедливой. «Я, честно говоря, не уверен, что билеты формируются справедливо и рыночным способом. На самом деле, наши ведущие авиационные компании пользуются мировой системой ценообразования, которая высчитывается компьютером. Но нет уверенности в том, что этот компьютер считает справедливо. Он считает так, как компаниям выгодно. Спрос такой есть, поэтому — будьте любезны платить. Мы над этим думаем, Минтранс над этим работает», — сказал Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 18 марта провёл встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя. Он, в частности, сообщил о выделении более 30 млрд рублей на развитие туристической отрасли двух регионов. При этом в 2018 году в Крыму отдохнули 6,8 млн туристов, что на 38% больше, чем в 2015 году.

Вечером на праздничном концерте в Симферополе Путин поздравил жителей Крыма и Севастополя с пятилетием исторического воссоединения с Россией. «События пятилетней давности не только привели к невероятному подъёму патриотизма во всей России, но и показали нам огромную силу правды и справедливости. Именно поэтому Россия распахнула объятия, свои сердце и душу, и с радостью и восторгом приняла вас в свою огромную многонациональную семью», — сказал он.