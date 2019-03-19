Иркутск, 19 марта, 2019, 05:05 — ИА Регнум. За январь-февраль 2019 года Байкал со стороны Иркутской области посетили почти вдвое больше туристов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила глава регионального агентства по туризму Екатерина Сливина.

Байкал зимой

По ее словам, в первые два месяца 2019 года Байкал посетили более 50 тысяч человек. В аналогичный период 2018 года на Байкал приехали около 28 тысяч иностранных туристов. Таким образом, количество иностранных туристов увеличилось почти вдвое.

Сливина отметила, что лидером среди стран, чьи туристы посещают Байкал, является Китай. Второе место занимает Южная Корея, третье — Монголия. И лишь четвертое и пятое места занимают страны Европы — Франция и Германия.