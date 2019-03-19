Владивосток, 19 марта, 2019, 04:32 — ИА Регнум. Конкурсная комиссия по выборам главы Владивостока 18 марта подвела итоги второго тура. В финал вышли три претендента: Александр Юртаев, Олег Гуменюк и Кирилл Григорьев. 28 марта депутаты примут решение, кто возглавит столицу Дальнего Востока, передаёт корреспондент ИА REGNUM. При этом особой интриги для общественности нет.

ИА PrimaMedia Финалисты конкурса на должность главы: Александр Юртаев, Кирилл Григорьев, Олег Гуменюк

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39 кандидатов в течение рабочего дня представляли на суд комиссии свои программы, видение развития Владивостока, отвечали на вопросы.

Несмотря на количество участников, членам комиссии понадобилось несколько минут, чтобы объявить трёх финалистов. Стоит отметить, что имена победителей были предсказуемы.

Нынешний и.о. Олег Гуменюк позиционирует себя как хозяйственник. Намерен строить дороги, мосты, парковки и развивать общественный транспорт. Учитывая поддержку губернатора Олега Кожемяко, сомнений в итоговом выборе депутатов практически не остаётся.

Депутат гордумы (фракция «Единая России») Кирилл Григорьев в своей программе сделал акцент на ключевых позициях Послания президента Владимира Путина, затронув бюджетную сферу, жильё. Подающий надежды молодой полуфиналист первого сезона «Лидеров России» может занять достойное место в администрации любого уровня.

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Гуру муниципальной политики, экс-депутат гордумы, Александр Юртаев второй раз стал финалистом конкурса. Он сразу сел на своего конька — говорил о территориальном общественном самоуправлении, призывал провести «работу над ошибками», имея ввиду подчинение ресурсоснабжающих предприятий, затронул связь с профсоюзами и развитие спорта.

28 марта депутаты Думы Владивостока окончательно определят градоначальника — эксперты не сомневаются, что им станет Олег Гуменюк.

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Как сообщало ИА REGNUM, приём документов на замещение должности главы Владивостока начался 30 марта, назначение мэра пройдёт в два этапа: первый состоялся 12 марта, второй — 18 марта. А вот итоговое решение примут депутаты 28 марта на заседании.

Всего поступили документы от 51 претендента.