Южно-Сахалинск, 19 марта, 2019, 04:08 — ИА Регнум. Сейсмологи зафиксировали три землетрясения в районе Курильских островов за прошедшие сутки, сообщает сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Latitude Курильские острова

Сообщается, что наиболее сильные подземные толчки магнитудой 4,6 были зафиксированы 18 марта днем в 226 км к востоку от острова Матуа. Магнитуда двух других землетрясений составила 3,6. Они произошли в ночь на 19 марта. На территории населенных пунктов на Курилах подземные толчки не ощущались. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта у берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр подземных толчков находился в 115 километрах от села Никольское на Командорских островах.