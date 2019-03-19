Москва, 19 марта, 2019, 03:45 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара и евро понижены на 19 марта, сообщает Банк России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар, евро и рубль

Так, курс доллара снизился на 75,07 коп. и составил 64,6694 руб. Курс евро снижен на 70,76 коп. и составил 73,3610 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, торги 18 марта завершились сильным падением курсов доллара и евро. По итогам торгов, курс евро к рублю составляет 72,9833, курс доллара — 64,3651.

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