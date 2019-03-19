Вашингтон, 19 марта, 2019, 03:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выделяет ежегодно до 400 тысяч долларов из своей зарплаты различным министерствам в качестве пожертвований. Об этом факте заявил сам американский президент на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Наша пресса не любит писать об этом, да и в них не нуждаюсь. Я жертвую $400 тыс. из своей годовой президентской зарплаты различным ведомствам на протяжении всего года. Это пожертвование (в размере $100 тыс. — прим. ИА REGNUM ) я пожертвовал министерству внутренней безопасности», — заявил он.

Трамп предъявил фотографию чека о выплате, а также по традиции обрушился с критикой на лживые американские СМИ, которые устраивают травлю американского президента в информпространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Трамп упрекнул покойного американского сенатора Джона Маккейна в распространении недостоверной информации о его связях с Россией.