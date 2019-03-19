Денвер, США, 19 марта, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Библиотека в американском штате Колорадо была закрыта из-за уснувшего на пороге лося, сообщает UPI.

Лось

Сообщается, что инцидент произошел в городе Сильверторне. Блуждавший по окрестностям лось зашел на территорию библиотеки и задремал у входной двери. В связи с этим администрация решила закрыть на время библиотеку.

Лось же подремал несколько часов у входа, а затем ушел дальше скитаться по окрестностям. Как отметили в городской администрации, лось гулял по городу на протяжении четырех дней.