Лос-Анджелес, США, 19 марта, 2019, 02:13 — ИА Регнум. Полиция американского штата Калифорния задержала экс-президента Перу Алехандро Толедо за пьянство в одном из заведений Сан-Матео, сообщает агентство Reuters.

Michael Thaidigsmann Алехандро Толедо

По данным агентства, Толедо задержали вечером 17 марта и утром 18 марта уже отпустили. По словам представителей полиции, Толедо был задержан исключительно за пьянство, а не по причине того, что он был объявлен в Перу в розыск по обвинениям в коррупции. В полиции подчеркнули, что обвинения в Перу не дают полномочий полиции Соединенных Штатов задерживать Толедо.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года перуанский суд продлил просьбу о выдаче из США экс-президента Алехандро Толедо за коррупционные преступления. В Перу Толедо уже приговорили к предварительному заключению на 18 месяцев за взятки, полученные от бразильской компании Odenbrecht.