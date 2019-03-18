Киев, 19 марта, 2019, 02:04 — ИА Регнум. Варить кашу с президентом России Владимиром Путиным украинский глава Петр Порошенко не будет, заявил он в эфире телеканала ICTV.

Иван Шилов ИА REGNUM

На передаче, посвященной пятилетию воссоединения Крыма с Россией, которое Киев считает «аннексией», Порошенко заявил «относительно того, что кто-то с кем-то там «каши не сварит», что он не будет ни варить кашу и есть ее, ни на рыбалку бегать, «как некоторые наши кандидаты», с российским руководством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Севастополе Путин заявил, что «русский и украинский народ никогда не ссорились».

«У нас непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которым вряд ли можно «сварить кашу» и добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений», — заявил он.

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