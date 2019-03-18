Москва, 19 марта, 2019, 01:46 — ИА Регнум. Европейский союз и НАТО на протяжении пяти лет не хотят видеть правду о Крыме, сообщили в МИД РФ.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Комментируя заявление от имени ЕС высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерины и заявления Североатлантического совета по Крыму и Севастополю, в российской внешнеполитическом ведомстве отметили, что «формулировки во многом дублируют друг друга».

«Похоже, в еэсовском и натовском Брюсселе предпочитают не верить своим глазам, а из года в год переписывают и повторяют свои установки по крымской теме», — сообщили в МИД РФ.

Москва напомнила Брюсселю, что жители Крыма и Севастополя в марте 2014 года на референдуме выразили желание стать гражданами РФ, проголосовали за воссоединение с Россией — за то, чтобы «восстановить историческую справедливость и вернуться в свой родной дом».

Именно тогда мир увидел, что такое настоящая демократия. За пять лет многое сделано для завершения интеграции полуострова в общее политическое, социально-экономическое и правовое пространство страны.

Однако этого не хотят видеть ни в НАТО, ни в ЕС: они не знают и не хотят знать настроений и проблем жителей Крыма, а только используют эту тему в своих политических антироссийских целях.

«Хотелось бы, чтобы в ЕС и НАТО перестали заниматься политиканством и прислушались, наконец, к голосу крымчан», — отметили в МИД РФ.

Напомним, 18 марта исполнилось пять лет с момента воссоединения Крыма с Россией. Могерини заявила, что Брюссель продолжает осуждать Москву «за это нарушение международного права» и выступает сторонником Киева.

Читайте подробнее: МИД России призвал Евросоюз и НАТО признать выбор жителей Крыма