Кишинёв, 19 марта, 2019, 01:36 — ИА Регнум. С 1 апреля 2019 года Молдавия будет закупать 85% импортируемой электроэнергии у находящейся в Приднестровье и принадлежащей российской «Интер РАО» Молдавский ГРЭС, а еще 15% — у украинского ДТЭК «Павлоградуголь». Как передает корреспондент ИА REGNUM, электроэнергию Молдавия продолжит закупать черед посредника — госкомпанию Energocom.

Moldgres.com Закладка фундамента Молдавской ГРЭС. 1961

Цена заккупки составит $54,2 МВт/час, что на 2% выше, чем в нынешнем контракте. При этом Молдавская ГРЭС продает электроэнергию по цене $52,4 МВт/час, а украинцы — по цене $64,4 Мвт/час.

Отметим, что всего Молдавия производит около 30% электроэнергии самостоятельно, а остальные около 70% — докупает из-за рубежа.