Комрат, Молдавия, 19 марта, 2019, 01:28 — ИА Регнум. Народное собрание (парламент) Гагаузии перенес дату выборов башкана (главы) автономии с 19 мая на 30 июня. Как передает корреспондент ИА RE, на том же заседании парламент по инициативе фракции Демпартии внес поправки в Избирательный кодекс автономии, повысив порог явки для признания выборов балкона состоявшимися с 30% до 50%.

Иван Шилов ИА REGNUM Гагаузия

Действующий башкан Ирина Влад назвала принятые решения заказом экс-депутата парламента Молдавии от Демпартии Николая Дудогло, но добавила, что «его это не спасет».

«Гагаузские «демократы» планируют к июню переформатировать Центральную избирательную комиссию АТО Гагаузия, назначив на руководящие должности в данной структуре подконтрольных людей. Очевидно, что перенос выборов с мая на июнь приведет к снижению активности избирателей и ставит под угрозу преодоление минимального порога явки, установленного Уложением АТО Гагаузия», — заявила Влах.

Отметим, что действующий башкан Ирина Влах является главным возможным кандидатом на выборах башкана в 2019 году.