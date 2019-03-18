Москва, 19 марта, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Певица Юлия Началова во время своего последнего разговора с Анной Исаевой, своим PR-менеджером, сказала: «везде говори то, что ты считаешь нужным, я даю тебе на это право». Об этом Исаева сообщила в программе «Прямой эфир», телеканал «Россия 1».

Траурные свечи

По словам Исаевой, незадолго до кончины певицы она успела поговорить с ней в больнице. Началова была в хорошем настроении.

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Напомним, 38-летняя певица и телеведущая Юлия Началова скончалась 16 марта. Сообщалось, что она получила заражение крови, затем произошла остановка сердца.