Москва, 19 марта, 2019, 01:31 — ИА Регнум. Россия не видит никакой выгоды от расширения НАТО на восток и никогда не видела, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Волкер считает всех глупцами? Никакой выгоды для России от расширения НАТО нет и быть не может. Это военный альянс, созданный в 1949 для контроля США над Европой и противостояния с СССР. Ныне он выполняет эту же роль в отношении России. Игра Волкера в напёрстки никого не обманет», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что якобы Россия получила выгоду от вступления в НАТО стран Прибалтики. Он также выразил надежду, что Россия никак не отреагирует на вступление Украины в Североатлантический альянс.