Варшава, 19 марта, 2019, 01:08 — ИА Регнум. Власти Польши намерены увеличить американское военное присутствие в своей стране, заявил пресс-секретарь польского президента Блажей Спыхальский в эфире радиостанции RMF FM.

U.S. Army Europe Американские и польские солдаты в ходе штатных учений стран-участниц НАТО. Польша, апрель 2014 года

По его словам, план создания в Польше американской военной базы «форт Трамп» подразумевает увеличение американского военного контингента в стране, а также американских вооружений. В своем рассказе Спыхальский сравнил американскую военную базу со средневековым замком Мальборк, который располагается на севере Польши. Он добавил, что изначально речь и шла о постоянном присутствии в Польше военного контингента США.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта исполняющая обязанности помощника министра обороны США Кэтрин Уилбагер заявила, что создание соглашения по размещению на территории Польши военной базы Соединенных Штатов займет от 6 до 12 месяцев. По ее словам, такой срок уйдет лишь на подготовку соглашения, а на само создание базы должно уйти в целом два — три года.