Челябинск, 19 марта, 2019, 00:55 — ИА Регнум. Кинофестиваль «ЧелоВечное кино» пройдет в Челябинске 1−4 апреля, сообщили в региональном минкультуры.

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На фестивале будут показаны короткометражные фильмы, питчинг (защита) киносценариев, внеконкурсные показы. Кроме того, предусмотрены мастер-классы.

«Зрителей и участников ждет показ 50 игровых и документальных работ начинающих режиссеров, студентов и выпускников киношкол России и мира, снятых в 2018—2019 гг.», — сообщили в пресс-службе.

Организаторы «ЧелоВечного кино», как отмечают в региональном минкультуры, стремятся поддержать начинающих кинематографистов, установить связи между киношколами, педагогами, признанными мастерами кинопроизводства.

Отметим, что вход на мероприятия, которые состоятся в Челябинском государственном институте культуры и в концертном зале им. М.Д. Смирнова, свободный.