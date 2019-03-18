Лондон, 19 марта, 2019, 00:43 — ИА Регнум. Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм признался в использовании мобильного телефона за рулем автомобиля, сообщает газета The Daily Mail.

Brian MInkoff-London Pixels Дэвид Бэкхем

Газета сообщает, что магистратский суд района Бромли в британском Лондоне получил некое заявление о признании в связи с инцидентом 21 ноября. Тогда Дэвид Бекхэм ехал на своем автомобиле по центру города и разговаривал с кем-то по телефону. Отмечается, что судебное заседание состоится 19 марта, оно будет проходить в закрытом режиме. Ожидается, что сам нарушитель на судебном процессе будет отсутствовать.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября один из прохожих в центре Лондона заметил Бекхэма, разговаривающего по телефону во время движения за рулем автомобиля. Полиция начала судебное разбирательство по этому вопросу.

Сам Бекхэм уже был замечен в нарушении правил дорожного движения и ранее. В сентябре 2018 года ему были предъявлены обвинения в превышении скорости, однако Бекхэму удалось избежать наказания по формальному поводу — уведомление о нарушении ПДД ему пришло на день позже установленного срока.