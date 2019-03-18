Миасс, Челябинская область, 19 марта, 2019, 00:22 — ИА Регнум. Ежегодный международный фестиваль Russian Freestyle Games откроется 23 марта на горнолыжном курорте «Солнечная долина» (город Миасс, Челябинская область), сообщили в региональном минспорте.

Dolina.su Russian Freestyle Games

В этом мероприятии, помимо российских спортсменов, примут участие гости из Швейцарии, Финляндии, Франции, Польши и Латвии. Среди российских сноубордистов и фристайлеров в основном участники Универсиады-2019 в Красноярске.

Соревнования пройдут в дисциплинах слоуп-стайл и биг-эйр. Кроме того, предусмотрена развлекательная программа с участием артистов, в том числе танцевального шоу-балета, аниматоров. Также запланирована вечеринка в кафе у подножия горы.

Вход на мероприятия фестиваля свободный. Церемония открытия начнется 23 марта в полдень. С 12:20 до 13:10 состоятся финальные заезды участников, а в 13:30 — награждение победителей.

Напомним, фестиваль Russian Freestyle Games проводится четвертый год подряд. С 2018 года RFG входит в официальный сезонный календарь мероприятий Международной федерации лыжного спорта (FIS).

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