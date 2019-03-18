Москва, 19 марта, 2019, 00:07 — ИА Регнум. Самым сложным вопрос для переговоров между странами ЕАЭС на сегодняшний день — цена на транзит газа, и это ключевой вопрос для формирования общего рынка газа. Об этом в интервью Forbes заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, бывший премьер-министр Армении Тигран Саркисян.

«Есть позиция Белоруссии, что цена на транзит должна быть общей, а есть позиция России, что цена на транзит должна быть не дискриминационной. Она не может быть единой, потому что есть много факторов, которые влияют на эту цену. Себестоимость, инфраструктура, необходимость капитальных инвестиций в этой инфраструктуре, расстояние транспортировки, — факторов много, но должна быть понятная логика определения цены. Цена вопроса очень высокая, поэтому и дебаты острые», — сказал Саркисян.

По его словам, вторым по сложности — это фитосанитарный надзор. В соответствии с союзным договорном у стран ЕАЭС есть единые правила, но правоприменительная практика осталась на уровне национальных правительств.

«У нас все время дебатируется, когда та или иная служба применяет административные меры, запрещает ввоз того или иного продукта на свою территорию. Одна сторона считает, что запрет обоснован, другая считает, что нет», — пояснил председатель Коллегии ЕЭК.

По его словам, споры разрешаются путем создания рабочей группы, которая выезжает на места и осуществляет мониторинг, готовит доклад для членов Совета ЕЭК на уровне вице-премьеров стран ЕАЭС, чтобы разобрались с ситуацией.