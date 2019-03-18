Чита, 18 марта, 2019, 23:55 — ИА Регнум. В Чите 43,5 тыс. человек остались без электроснабжения из-за аварии на линиях электропередач. Об этом сегодня, 18 марта, сообщает пресс-служба министерства энергетики России.

Без электричества

Сообщается, что на двух ТЭЦ произошло отключение линий электропередач и поэтому действием защит отключились выключатели 6 кВ Т-1 и Т-2, станция выделилась на собственные нужды с избытком мощности и разгрузилась с 9 до 3 МВт. Из-за снижения нагрузки без электроснабжения осталась часть бытовых (коло 43,5 тыс. человек) и промышленных потребителей города Читы.

Сейчас полным ходом идут восстановительные работы.

Стоит отметить, что всего в Чите проживают порядка 330 тыс. человек.