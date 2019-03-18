Вашингтон, 18 марта, 2019, 23:47 — ИА Регнум. Власти США надеются, что Российская Федерация никак не отреагирует на возможное вступление Украины в военный блок НАТО. Об этом сегодня, 18 марта, заявил в ходе видеобрифинга специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

Говоря о перспективах членства Украины в военном блоке НАТО Волкер заявил, что так или иначе это когда-нибудь произойдет. Что касается конкретных сроков, то они зависят как от самой Украины, которая должна соответствовать определенным критериям, так и от НАТО — альянс будет готов формально пригласить страну начать процедуру вступления.

«Но я не могу предсказать, когда это произойдет», — отметил он.

Журналисты спросили Волкера, отреагирует ли Россия на вступление Украины в военный блок НАТО?

«Надеюсь нет», — ответил он.

Он развил свою мысль и утверждал, что Россия якобы получила выгоду от членства Эстонии, Латвии и Литвы в военном блоке НАТО.

«Мы никогда это не признавали, разумеется, но они были включены в состав СССР. Сейчас это независимые страны, члены ЕС, часть НАТО, и они являются прекрасными соседями для России, и там мир, нет насилия, идет торговля, экономическое развитие», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, действующий президент Украины Петр Порошенко в случае своего переизбрания на второй срок, обещает, что к концу 2019 года он добьётся плана по членству для Украины в НАТО.